Суды в России отказывают инвесторам в принудительной конвертации депозитарных расписок

Российские суды подтверждают правомерность действий депозитариев, отказавших инвесторам в проведении принудительной конвертации депозитарных расписок (DR) и в переводе учета акций в российскую инфраструктуру, сообщает «Интерфакс».



В решениях судов в качестве причин, как правило, указывают неверное или неполное заполнение документов. Однако имеется иск, который отклонили в связи с тем, что обращению за принудительной конвертацией предшествовал перевод DR на учет в российский депозитарий.

Держатели расписок на акции российских компаний стали обращаться в суд с исками в январе 2023 года после завершения автоматической и принудительных конвертации в локальные бумаги. Эти процедуры власти России запустили после резкого обвала стоимости DR отечественных компаний на американских и лондонской биржах из-за начала СВО и из-за введения санкций.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в мае рассказала о том, что российские инвесторы смогли вернуть активы на три триллиона рублей, ранее замороженные за рубежом. Она отметила, что было предпринято много шагов для того, чтобы разблокировать российские активы. Речь идет об автоматической принудительной конвертации депозитарных расписок, принудительном переводе учета прав в российскую учетную инфраструктуру и так далее.

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Маргарита Головатенко