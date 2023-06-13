В Казани парковку возле экстрим-парка «Урам» закроют из-за ремонта «Миллениума»

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Парковка возле экстрим-парка «Урам» на время прекращает работу в связи с ремонтом и покраской опор моста «Миллениум», сообщили в Дирекции парков и скверов города.



Фудтрак-городок переместится на другой участок набережной Казанки. О новом месте расположения сообщат дополнительно.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

В Казани до конца лета закроют парковку и тротуар возле дома №10/8 по ул. Чистопольской. Это связано с реконструкцией участка третьего Северного коллектора.

В апреле в столице Татарстана завершились торги на установку фургончиков с едой возле Центра семьи «Казан». Всего разыграли три лота — два по организации общественного питания и один по продаже напитков. Рассчитывают, что каждый из них проработает шесть месяцев. В скором времени в городе рассчитывают разработать дорожную карту размещения фудтраков и аренды площадок для установки торговых точек.

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Маргарита Головатенко