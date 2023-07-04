Архитектурная подсветка, скульптура из бронзы: стартует реализация проекта туристического кода центра Казани

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Как стало известно «Реальному времени», в Казани скоро начнется реализация проекта туристического кода центра города, а именно в Старо-татарской слободе. Работы оценили в 204,2 миллиона рублей: порядка 165 миллионов рублей составляет субсидия из федерального бюджета, которую столица Татарстана выиграла в прошлом году, и чуть меньше 40 миллионов — средства из бюджета республики. Детали благоустройства — в материале «Реального времени».



Подсветка появится на мечети «Марджани»

Проектом туристического кода занимается МКУ «Префектура «Старый город». Обустройство коснется всей улицы Каюма Насыри, хотя сам проект рассчитан на большую территорию. В первую очередь речь идет об обустройстве освещения — на это направят большую часть выделенных денег, а именно 113,8 миллиона рублей. Так, на декоративно-подвесные элементы «Хасите» потратят 35 миллионов рублей, еще в 78,7 миллиона обойдется архитектурная подсветка фасадов зданий, большая часть которых является объектами культурного наследия. Приводим список адресов:

ул. Татарстан, д. 3/2 (жилой дома Валтреста «Татваленок»);

ул. Каюма Насыри, д. 10а (дом, в котором жил выдающийся татарский ученый Шигабутдин Марджани);

ул. Каюма Насыри, д. 11 (усадьба Апанаевых);

ул. Каюма Насыри, д. 17 (мечеть «Аль-Марджани»);

ул. Каюма Насыри, д. 27 (Апанаевская мечеть);

ул. Каюма Насыри, д. 29 (Апанаевская мечеть);

ул. Каюма Насыри, д. 38 (музей Старо-татарской слободы);

ул. Зайни Султана, д. 6/15 (Казанский исламский колледж);

ул. Сафьян, д. 5 (Минмолодежи Татарстана).

Интересно, что работы по прокладке архитектурного освещения осуществляются открытым и закрытым способом — и с ограничением движения транспорта и пешеходов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Движение автотранспорта на территории производства работ ограничено существующим благоустройством, транспорт под загрузку-разгрузку будет двигаться по улице Каюма Насыри с соблюдением всех правил производства работ на дорогах и восстановлением временных дорожных знаков, — следует из проектной документации.

Отдельно также сделают наружное освещение — оно обойдется в 24,8 миллиона рублей.

В рамках проекта появятся стенды, бронзовая скульптура и туалетный модуль

Появятся и другие объекты. Так, изготовление и монтаж навигационных стендов, малых архитектурных форм и уличной мебели — скамеек, урн, столов — будет стоить 18,6 миллиона рублей.

Количественные показатели малых архитектурных форм. Фото: скриншот realnoevremya.ru из документации

Еще в 2,1 миллиона обойдется бронзовая скульптура — подробностей об объекте пока нет. 3,9 миллиона уйдут на туалетный модуль с навесом.



Стоит подчеркнуть, что в зависимости от участков проекта, который представлен ниже, стиль и цветовая гамма меняются.



1 / 3





Остальные деньги предусмотрены на техническое присоединение к электросетям, проектные и изыскательские работы, непредвиденные затраты и НДС в 20%. Согласно контракту, все работы должны быть выполнены до 1 декабря текущего года.

Проект курировал Евгений Варакин, ныне ответственный за Лисичанск

Важность создания туристического кода центра Казани, который свяжет общей идеей исторические улицы, обсудили в сентябре 2021 года раис Татарстана Рустам Минниханов и глава Ростуризма (упразднен в октябре 2022-го, — прим. ред.) Зарина Догузова. Как сообщало тогда ведомство, благодаря этому в столице республики появятся новые прогулочные зоны, информационные центры, вывески в едином стиле и система туристической навигации с QR-кодами.

Через некоторое время, в феврале 2022 года, сообщалось о завершении подготовки к участию в федеральном проекте «Туристический код центра города». В итоге на конкурсе представили концепцию развития 100 гектаров территории в Старо-Татарской слободе. Проект курировал тогдашний префект территории «Старый город», а ныне отвечающий за Лисичанск вице-премьер Татарстана Евгений Варакин.

Согласно концепции, предусматривалось благоустройство и художественное оформление исторического центра города на территории от ул. Тази Гиззата до площади Вахитова. Как отметили в префектуре, основная цель — создание единого туристического стиля исторического центра Казани, который свяжет общей идеей улицы Старо-татарской слободы.

Проект благоустройства. Фото: скриншот realnoevremya.ru из документации

— Это будет пространство с современной системой навигации и туристическими тропами, интерактивными объектами и мультимедийными комплексами, — подчеркнули в префектуре «Старый город».

В итоге Казань стала одним из победителей конкурса и выиграла на обустройство 174,2 миллиона рублей. Столица Татарстана Казань набрала самый высокий балл — 28,1. На втором месте оказался Орел (27,3 балла), на третьем — Углич (26,9 балла). В списке победителей Уфа, Нижний Новгород, Алупка, Владивосток, Городец, Дербент, Евпатория, Екатеринбург, Елец, Иркутск, Калининград, Касимов и Муром. В список вошли также Переславль-Залесский, Пермь, Псков, Рязань, Смоленск, Сортавала, Старая Русса, Суздаль, Сызрань и Таганрог.

— Города-победители в течение 2023 года смогут на федеральные средства внедрить в туристических центрах единый архитектурный и дизайн-код, обновить в соответствии с ним вывески, навигацию, создать инклюзивную среду и другое, — сообщила в августе 2022-го Зарина Догузова.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Дарья Пинегина