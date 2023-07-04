Детский омбудсмен Татарстана оценила идею вернуть трудовое воспитание в школы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец прокомментировала инициативу по возвращению трудового воспитания в школы. Свое мнение он выразила в беседе с Общественной службой новостей.

— Речь идет о том, чтобы детей научить, объяснить и показать, чтобы это было им полезно — посадка деревьев, ведение приусадебного хозяйства. Это такие навыки, которые дома ты вряд ли получишь. Если детей будут заставлять убирать вместо технического персонала, или штукатурить и красить вместо маляров — это недопустимо. Очень важно, чтобы данная программа могла привить ребенку тягу к труду и научить сделать что-то по дому, — прокомментировала она.

По мнению Волынец, школьницам будет полезно получить необходимые навыки на курсе начальной медицинской подготовки. Позитивное влияние на такой обучающий процесс будут оказывать элементы геймификации — соревнования, игры, получение значков и медалей, добавила она.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий школьникам участвовать в общественно-полезном труде. Законодатели предлагают отменить норму о запрете привлечения к труду обучающихся без их согласия или согласия их родителей (ч. 4 ст. 34 закона «Об образовании в РФ»).

Российских школьников с 1 сентября 2024 года будут обучать предмету «Основа безопасности и защита Родины» вместо ОБЖ. Сейчас формируется рабочая группа, которая проработает учебную программу. В группу войдут представители Министерства обороны и МЧС.



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Айрат Назипов