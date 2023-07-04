Реконструкцию моста в казанском поселке Борисоглебское могут завершить в сентябре

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Реконструкция моста через Сухую реку в казанском поселке Борисоглебское выполнена почти на 16%. Завершить работы планируют досрочно — в сентябре, сообщили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.

Реконструкция моста стартовала в апреле. За это время строители завершили подготовительные работы, перенесли сети связи и демонтировали существующую конструкцию. Также рабочие забили сваи, обустроили опалубки и забетонировали насадки на береговых опорах, а на промежуточных — выполнили армирование.

На сегодня завершается устройство опалубки на промежуточных несущих элементах. Работы выполнены на 80%. Еще на двух опорах (береговой и промежуточной) строители армируют шкафную стенку.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Мост протяженностью 40 метров построили в 1975 году. Сооружение связывает Авиастроительный район города с поселком Борисоглебское. Благодаря обновлению ширина сооружения увеличится с 10,5 до 15,6 м — это будет достигнуто за счет расширения двухполосной проезжей части и тротуаров.

Напомним, на работы по реконструкции моста было выделено 136,1 млн рублей. Предполагалось, что строители управятся до 20 ноября. Заказчиком работ выступило ГКУ «Главтатдортранс».

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Айрат Назипов