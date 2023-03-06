В казанском поселке Борисоглебское реконструируют мост через реку Сухую более чем за 136 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В казанском поселке Борисоглебское запланировали реконструировать мост через реку Сухую. На эти цели выделят 136,1 млн рублей. Средства поступят из федерального и регионального бюджетов, выяснило «Реальное время».

Заказчик работ — ГКУ «Главтатдортранс». Мощность работ оценивается в 40,5 п.м. Работы необходимо завершить до 20 ноября 2023 года.

Мост через Сухую в Казани построили в 1975 году. На данный момент его состояние оценивается как небезопасное.

Источник: документация исполкома Казани

В комитете внешнего благоустройства ранее рассказывали, что в ходе работ ширину моста увеличат с 10,5 до 15,6 метра. Для этого двухполосную проезжую часть расширят на 1,5 метра. Кроме того, тротуарные зоны увеличат с 70 сантиметров до 2,2 метра в ширину. Также в рамках реконструкции заменят все опоры и несущие конструкции. Мост оборудуют системой водоотведения с очисткой стоков перед выпуском в реку.

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Маргарита Головатенко