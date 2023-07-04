Казанцам рассказали о выходных в следующем году
Минтруд России опубликовал проект постановления о переносе выходных дней в 2024 году. Руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин рассказал казанцам, когда они будут отдыхать в следующем году.
Согласно проекту, работники, трудящиеся на пятидневной рабочей неделе, будут отдыхать следующим образом:
- — с 1 по 8 января. Учитывая, что в 2023 году 30 и 31 декабря — это суббота и воскресенье, новогодние каникулы в 2024 году продляться в общей сложности 10 дней.
- — с 23 по 25 февраля (3 дня);
- — с 8 по 10 марта (3 дня);
- — с 28 апреля по 1 мая (4 дня) и с 9 по 12 мая (4 дня);
- — 12 июня;
- — с 3 по 4 ноября (2 дня);
- — с 29 по 31 декабря (3 дня с переходом в новогодние каникулы 2025 года).
Однако, для того, чтобы в некоторых месяцах продлить выходные дни, некоторые субботы в следующем году будут рабочими: 27 апреля, 2 ноября и 28 декабря.
Если постановление правительства РФ будет принято в таком виде, то можно «посчитать», какие месяцы в 2024 году будут наиболее выгодными для использования отпуска. Обратим внимание, что чем меньше в месяце рабочих дней, тем невыгоднее брать отпуск в этом месяце.
Так, с самыми выгодными с финансовой точки зрения для работника при планировании отпуска будут:
- Июль — 23 рабочих дня (и 184 часа);
- Октябрь — 23 рабочих дня (и 184 часа);
- Август — 22 рабочих дня (и 176 часов);
- Январь — 17 рабочих дней (и 136 часов);
- Июнь — 19 рабочих дней (и 151 час);
- Февраль — 20 рабочих дней (и 159 часов);
- Март — 20 рабочих дней (и 159 часов);
- Май — 20 рабочих дней (и 159 часов).
Самым оптимальным месяцем, в который стоит брать дополнительные выходные дни или использовать часть отпуска, будет май.
Например, если взять дополнительные дни отдыха 2 и 3 мая, можно отдыхать 7 дней (с 29 апреля по 5 мая). Или, если взять дни отдыха 6, 7 и 8 мая можно отдохнуть 9 дней (с 4 по 12 мая). Если же все объединить, увеличив выходные дни до 14 дней.
Большинство жителей Приволжского федерального округа отдыхают стандартные 28 дней. Так, 63% респондентов из ПФО рассказали, что их ежегодный отпуск имеет стандартную продолжительность — 28 дней. И лишь у 20% отпуск длится дольше. А у 17%, наоборот, меньше.
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