У большинства жителей Поволжья отпуск длится 28 дней

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Большинство жителей Приволжского федерального округа отдыхают стандартные 28 дней, об этом узнала служба исследований платформы онлайн-рекрутинга hh.ru (данные есть в распоряжении «Реального времени»).

Так, 63% респондентов из ПФО рассказали, что их ежегодный отпуск имеет стандартную продолжительность — 28 дней.

И лишь у 20% отпуск длится дольше. А у 17%, наоборот, меньше.

Интересно, что 43% опрошенных признают, что положенных дней основного отпуска им недостаточно, чтобы отдохнуть.

Лишь 4%, наоборот, считают, что отпуск мог бы быть и покороче. Остальные 53% вполне довольны количеством дней.

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Чаще других об увеличенном ежегодном отпуске говорили сотрудники сферы производства и сервисного обслуживания, высшее и среднее руководство, специалисты по строительству и недвижимости. Об отпуске короче 28 дней заявляли сотрудники сферы продаж и обслуживания клиентов, а также специалисты по маркетингу, рекламе и PR.

За прошедшие 5 месяцев года сходить в отпуск успели только 29% жителей Поволжья, причем из них 7% полностью израсходовали отпускные дни.

В этом году пока не работали 18% опрошенных, работали, но еще не брали отпуск 54%. В целом у 28% респондентов осталось менее двух недель отпуска в этом году, у 37% — от двух до четырех недель, у 18% — более месяца.

Большинство работающих казанцев вынуждены отвлекаться от отпуска на решение рабочих проблем. В общей сложности с такой ситуацией сталкиваются 78% работников, еще 26% опрошенных отрывают от отдыха время от времени, а 42% — часто. Каждый двадцатый принципиально обрубает деловые контакты на время отпуска, чтобы не отрываться от отдыха.



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Илина Хакимова