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Александр Овечкин может приехать в Казань для участия в прощальном матче Даниса Зарипова

16:49, 03.07.2023
Александр Овечкин может приехать в Казань для участия в прощальном матче Даниса Зарипова
Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Fox Hockey/YouTube.com

Нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкина планирует приехать в Казань на прощальный матч бывшего хоккеиста «Ак Барса» Даниса Зарипова. Информацию изданию «Спорт-Экспресс» подтвердил его агент Глеб Чистяков.

— Получил ли Александр Овечкин приглашение на прощальный матч Зарипова? Да, он планирует поехать, — резюмировал он.

Прощальный матч Зарипова состоится в Казани 9 августа.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Напомним, Данис Зарипов завершил карьеру хоккеиста в матче против «Металлурга». 41-летний форвард выиграл с «Ак Барсом» три Кубка Гагарина и становился с командой чемпионом Суперлиги в сезоне-2005/06. Как Казань прощалась с легендарным нападающим, можно прочитать в большом материале «Реального времени».

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Айрат Назипов
СпортХоккей Татарстан

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