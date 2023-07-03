Александр Овечкин может приехать в Казань для участия в прощальном матче Даниса Зарипова
Нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкина планирует приехать в Казань на прощальный матч бывшего хоккеиста «Ак Барса» Даниса Зарипова. Информацию изданию «Спорт-Экспресс» подтвердил его агент Глеб Чистяков.
— Получил ли Александр Овечкин приглашение на прощальный матч Зарипова? Да, он планирует поехать, — резюмировал он.
Прощальный матч Зарипова состоится в Казани 9 августа.
Напомним, Данис Зарипов завершил карьеру хоккеиста в матче против «Металлурга». 41-летний форвард выиграл с «Ак Барсом» три Кубка Гагарина и становился с командой чемпионом Суперлиги в сезоне-2005/06. Как Казань прощалась с легендарным нападающим, можно прочитать в большом материале «Реального времени».
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