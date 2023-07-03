Переведи зарплату на карту Ак Барс Банка и получи 1500 рублей

Ак Барс Банк запустил акцию «Ваше лучшее решение». Впервые получившие заработную выплату на «Ак Барс Карту» или «Ак Барс Карту Premium» получат дополнительное начисление в размере 1 500 рублей. Срок проведения акции — с 1 июля по 30 ноября 2023 года.

Для того чтобы получить дополнительную выплату, необходимо:

оформить дебетовую карту Ак Барс Банка «Ак Барс Карта» или «Ак Барс Карта Premium»;

передать реквизиты новой или действующей «Ак Барс Карты» в бухгалтерию работодателя о перечислении выплаты;

получить выплаты от 25 000 рублей в календарном месяце в течение двух календарных месяцев активного периода акции.

Вознаграждение начисляется единоразово на счет карты.

Оформить карту и подробнее ознакомиться с условиями акции можно на сайте банка.

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