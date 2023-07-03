Наталья Журавлева, Сбер: «Сегодня дети проявляют большой интерес к научно-исследовательской деятельности»

В Нижнем Новгороде стартовал молодежный форум «Новоград», на который приехали 100 школьников со всей России. Программа проходит в лицее-интернате «Центр одаренных детей» с 1 по 11 июля. За это время ученики 8—11 классов разработают решения задач реальных компаний, встретятся с учеными, предпринимателями, руководителями успешных бизнесов, посетят мастерские и мастер-классы.

Больше всего ребят приехало из Пензенской и Ростовской областей, ХМАО — Югра, Санкт-Петербурга, Ленобласти и Москвы. Среди участников также школьники из Нижегородской области и совсем маленьких городов и даже сел: Усть-Лабинска, поселков Березовая Роща и Новые Ляды.

В нынешнем году кейсы представили семь компаний, в том числе и Сбер, который предложил участникам подумать, как научить искусственный интеллект распознавать на фото конкретных дельфинов Черноморского побережья. Сейчас каждую особь рассматривает человек, который много лет работает с дельфинами.

— Мы предоставляем молодежи различные возможности для изучения новых технологий, чтобы они могли их успешно применять в будущем. Сегодня дети проявляют большой интерес к научно-исследовательской деятельности. Именно поэтому мы не первый год проводим международный конкурс по ИИ для школьников. Участвуя в АI Challenge, они могут получить новые знания и открыть для себя перспективные технологии, а также попробовать свои силы в разработке инновационных решений под конкретную задачу от бизнеса, — сказала Наталья Журавлева, директор Центра индустрии образования Сбербанка.

