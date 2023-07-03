Правительство России выделит дополнительные 3,2 млрд рублей на кредиты для системообразующих предприятий
Правительство России дополнительно выделит 3,2 млрд рублей на льготные кредиты для системообразующих предприятий. Об этом рассказал премьер-министр страны Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
— На субсидирование ставки по кредитам для более 100 организаций промышленности и торговли направим из бюджета дополнительно свыше 3 млрд рублей. В текущем году на такие цели уже выделено около 25 млрд рублей, — сказал он на совещании.
Решение позволит сохранить льготную ставку по займам, взятым в 2022 году. Заемные средства бизнес использует для пополнения оборотного капитала, включая закупку сырья и выплату зарплат работникам, сообщил он.
В мае в Татарстане увеличили перечень системообразующих предприятий и организаций. Количество предприятий, по сравнению с прошлым годом, увеличилось на 73 компании. В этом году в список попали 442 предприятия.
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