Рустам Минниханов обсудил развитие строительной отрасли с депутатом Госдумы Сергеем Пахомовым

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с председателем комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Сергеем Пахомовым. Как сообщает пресс-служба татарстанского лидера, встреча прошла в казанском IT-парке им. Б.Рамеева в рамках Международного форума Ребус-2023: «Экономика строительства в историческом центре».

На встрече стороны обсудили вопросы развития строительной отрасли, снижение административных барьеров в сфере строительства, совершенствование системы управления многоквартирными домами, модернизацию инфраструктуры ЖКХ.

Международный форум Ребус-2023: «Экономика строительства в историческом центре» проходит 3—4 июля. В нем принимают участие 2 тысячи человек из 15 стран и 50 российских регионов.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Два дня назад Сергей Пахомов вместе с депутатами Госдумы Сергеем Колуновым и Ильей Вольфсоном осмотрели в Казани дом Дротоевского и Дом чекиста, которые являются памятниками федерального и республиканского значения. Парламентарии ознакомились с опытом Татарстана по реконструкции и сохранению объектов культурного наследия.

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Айрат Назипов