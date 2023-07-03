В Казани до конца года откроют четыре площадки для выгула собак

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2023 году в Казани откроют четыре муниципальные площадки для выгула собак. Об этом на «деловом понедельнике» объявил заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.



Площадки для выгула собак оборудуют в четырех районах столицы Татарстана. Они появятся по ул. Салимжанова, Революционной, Заря и Лукина.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Искандер Гиниятуллин рассказал, что в Казани фиксируют снижение числа заявок на отлов бездомных собак. За январь — май 2023 года их зарегистрировали чуть более 2 тысяч, в то время как за аналогичный период прошлого года — почти 3 тысячи.

В целом количество жалоб казанцев на безнадзорных животных уменьшилось на 40%. Число укусов бездомными собаками снизилось на 29%.

Напомним, директор Института развития городов Татарстана Наиля Зиннатуллина рассказывала, что у жителей республики есть запрос на обустройство на территориях дворов площадок для выгула собак. В качестве примера она привела площадку в парке микрорайона «Салават купере», которая пользуется большой популярностью.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина