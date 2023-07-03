Казанцы стали на 40% реже жаловаться на бездомных собак

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

От жителей Казани жалобы на безнадзорных собак стали поступать реже. Об этом сообщил на «деловом понедельнике» заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.

— Сократилось число жалоб горожан на животных в городе на 40%. И важно, что число покусов граждан бездомными животными также уменьшилось на 29%, почти на треть. Это зримые результаты программы «Казань без брошенных животных», — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в Казани количество заявок на отлов бездомных собак сократилось почти на треть. За пять месяцев этого года их зарегистрировали чуть более 2 тысяч.

Программа «Казань без брошенных животных» стартовала в столице Татарстана в 2021 году. Ее цель — сократить число брошенных животных на улицах, но «гуманно». В прошлом году этим занимался «Зооцентр».

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Татьяна Демина