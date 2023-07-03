Количество заявок на отлов собак в Казани сократилось почти на треть

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани количество заявок на отлов бездомных собак сократилось почти на треть. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.

— Сегодня мы фиксируем снижения количества заявок на отлов на 30% — 2 058 вместо почти 3 тысяч за первые мять месяцев прошлого года, — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, весной 2023 года в Казани прошла вторая «собачья перепись» среди бездомных животных. Первый раз она состоялась в осенью 2021 года.



В 2021 году в столице Татарстана стартовала программа «Казань без брошенных животных». Ее цель — сократить число брошенных животных на улицах, но «гуманно». В прошлом году этим занимался «Зооцентр».

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Татьяна Демина