Татарстан занял 19-е место в рейтинге российских регионов по качеству дорог

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарстан не попал в топ-10 российских регионов по качеству автодорог, об этом свидетельствуют данные составленного «РИА Новости» рейтинга. В целом только чуть более половины российских автомобильных дорог отвечает нормативным требованиям.

Татарстан занял 19-е место: доля автодорог регионального или межмуниципального и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, составила 64,4%.

Лидером по количеству хороших дорог является Москва с показателем 97,6 процента. На 2-м месте — Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (86,5%), на 3-м — Краснодарский край (84,9%), затем идут Челябинская область (83,1%) и Республика Ингушетия (81,7%).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Самые низкие показатели оказались в Республике Марий Эл — 27,7%, Кировской области — 25% и Архангельской области — 13,3%.



Плотность автодорог с твердым покрытием в Татарстане составляет 471,4 км/1000 кв. км территории.

Обратим внимание, что в прошлом году республика занимала 18-е место с показателем в 61,9%. В целом, в 41 российском регионе доля качественных трасс выше, а в 44 субъектах Федерации — ниже.

На реконструкцию и строительство автомобильных дорог Казани в текущем году выделено 24 млрд рублей. Как рассказал замруководителя исполкома города Игорь Куляжев, в этом году ремонтные работы будут проведены на 12 участках дорог. В данный список вошли улицы Ударная, Пржевальского, Ленинградская, Вересаева, Адоратского и другие.

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Илина Хакимова