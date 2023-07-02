В Нижнекамске врачи спасли мужчину от ампутации пальца

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Врачи Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы спасли большой палец 54-летнему мужчине. Он получил резаную рану правой кисти с повреждением сухожилия, когда работал с болгаркой на даче, сообщили в пресс-службе больницы.

Помощь пострадавшему оперативно оказала его жена. Она наложила жгут, перемотала рану и привезла супруга в приемный покой медучреждения, где ему провели операцию.

— Травма оказалась сложной, мужчина мог лишиться большого пальца, который почти полностью был отрезан от руки. Врач восстановил сначала пястную кость, зафиксировав ее спицами, потом аккуратно восстановил сухожилия. Операция продлилась 2,5 часа, — рассказали медики.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Пациента уже выписали домой. Его ждет курс реабилитации.

На прошлой неделе врачи Набережных Челнов спасли глаза двум годовалым малышам. Они случайно брызнули себе в лицо чистящим средством для плит «Азелит». Дети получили ожог роговицы и слизистой глаз. Одному из них потребовалось стационарное лечение.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов