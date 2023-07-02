Казанский «Ночной велофест» посетили 4,5 тысячи человек
К заезду «Ночной велофест» в Казани присоединились 4,5 тысячи человек. Помимо жителей города, на велосипеды сели уроженцы Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбурга, Тюмени и соседних городов республики, сообщает мэрия.
В этом году велофест посвящен XXVII Всемирной летней Универсиаде, которая прошла в Казани в 2013 году. Его участникам пришлось преодолеть маршрут протяженностью 17 км за 2,5 часа.
Участники заезда могли слушать аудиоэкскурсию от радиостанции и лекции от блогеров. Еще перед ними выступила группа Just Brass.
Более 100 участников участвовали в велозаезде в национальных головных уборах: от тюбетейки до сомбреро. Яркие кадры в — фоторепортаже «Реального времени».
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