Казанский «Ночной велофест» посетили 4,5 тысячи человек

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

К заезду «Ночной велофест» в Казани присоединились 4,5 тысячи человек. Помимо жителей города, на велосипеды сели уроженцы Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбурга, Тюмени и соседних городов республики, сообщает мэрия.

В этом году велофест посвящен XXVII Всемирной летней Универсиаде, которая прошла в Казани в 2013 году. Его участникам пришлось преодолеть маршрут протяженностью 17 км за 2,5 часа.

Участники заезда могли слушать аудиоэкскурсию от радиостанции и лекции от блогеров. Еще перед ними выступила группа Just Brass.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Более 100 участников участвовали в велозаезде в национальных головных уборах: от тюбетейки до сомбреро. Яркие кадры в — фоторепортаже «Реального времени».

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Айрат Назипов