В Казани подешевело жилье в новостройках

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Средняя стоимость «квадрата» новостроек по России упала впервые с лета 2022 года. Одно из самых сильных снижений цен зафиксировали в Казани, пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка недвижимости.

За последний месяц средняя стоимость квадратного метра новостроек по России снизилась на 0,5%. На такой же показатель снизились цены на «квадраты» в столице Татарстана. Кроме того, максимальное снижение зафиксировано в Москве (–0,8%), Перми (–0,7%), Краснодаре (–0,4%) и Тюмени (–0,3%).

— При этом по сравнению с предыдущим годом средняя стоимость «квадрата» в новостройках выросла всего на 3,7%, тогда как в 2022-м рост составлял 22,6%, а в 2021-м — 33,6%, — рассказал директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как говорят эксперты, падение цен связано с сезонностью. Летом на рынке жилья, как и в деловой сфере, традиционное затишье, объясняют они.

Напомним, в Казани 75% квартир в новостройках продаются по спецпредложениям. Доля студий составляет 72%, однокомнатных квартир — 78%, двухкомнатных — 84%, трехкомнатных — 77%.

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Айрат Назипов