Три четверти квартир в казанских новостройках продают со скидкой

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани 75% квартир в новостройках продаются по спецпредложениям. Доля студий составляет 72%, однокомнатных квартир — 78%, двухкомнатных — 84%, трехкомнатных — 77%, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».

Помимо столицы Татарстана, квартиры по акции покупают в Рязани (89% от всех вариантов), Ижевске (85%), Краснодаре (79%), Челябинске (78%) и Москве (74%).

— Ряд девелоперов проводит стимулирующие акции, чтобы обеспечить продажу так называемой сопутствующей недвижимости, — они дарят скидочные сертификаты на покупку машино-мест, кладовых помещений, техники и мебели у партнеров, подарки за рекомендации друзьям или разрабатывают прогрессивную систему скидок при приобретении нескольких квартир, — рассказал руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Аналитическая служба «Реального времени» разбиралась, что происходит на рынке жилья в Татарстане и ждать ли снижения цен на квартиры. Обзор можно прочитать в материале интернет-газеты.

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Айрат Назипов