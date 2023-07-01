The Times: уже в ближайшие десятилетия Китай может начать добывать полезные ископаемые на Луне

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Американское издание The Times сообщило, что глава космического командования Великобритании Пол Годфри заявил о возможности Китая уже в ближайшие десятилетия начать добывать полезные ископаемые на Луне и астероидах



— Китай выпустил «Белую книгу», в которой рассматриваются важнейшие минералы на Луне. Они уже доставили образцы с Луны на Землю. Они хотят идти и дальше в этом направлении, — сказал Годфри.

По его словам, добыча полезных ископаемых на астероидах может стать реальностью уже совсем скоро.

Также глава космического командования обратил внимание, что Китай и Россия вкладывают большие средства в освоение космоса и создание космического оружия.

А глава космического командования США генерал Джеймс Дикинсон, в свою очередь, заявил изданию, что Пентагон все равно остается уверенным в своих возможностях на фоне опасений, что американцы отстают от Китая в комической гонке.

Президент России Владимир Путин в апреле заявлял, что на развитие космической отрасли выделят более 251 млрд рублей в этом году. Он отметил, что нынешняя сумма больше прошлогодней.

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Илина Хакимова