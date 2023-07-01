В Госдуме предложили придать федеральный статус жесту, сигнализирующему о необходимости в помощи

В Госдуме предложили придать федеральный статус жесту, сигнализирующему, что нужна помощь. С инициативой выступил вице-спикер нижней палаты российского парламента Борис Чернышев.

— Предлагаю придать этому знаку федеральный статус, рассказывать о нем в социальной рекламе — в том числе для взрослой аудитории. И включить его в образовательные программы, начиная с детского сада, — заявил он в разговоре с «РИА Новости».

Депутата уже подготовил обращение на имя министра просвещения России Сергея Кравцова. По его словам, жест поможет спасти ребенка как в случае семейного насилия, так и при попытке похищения или других преступлениях.

— «Сигнал Вероники» — именно так я предлагаю назвать этот жест помощи — должны знать все: от детсадовцев до пенсионеров, — подчеркнул Борис Чернышев.

Недавно на «Первом канале» вышел сюжет, во время съемок которого в кадр попал жест девочки. Она подняла руку за спиной своей сестры, прижала большой палец к ладони и согнула его несколько раз. Жест считается международным сигналом о помощи.

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Елизавета Пуншева