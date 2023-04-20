Россия и Вьетнам прорабатывают возобновление прямого авиасообщения

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Россия и Вьетнам рассматривают возможность возобновления прямого авиасообщения между двумя странами. Об этом заявил торговый советник посольства Вьетнама в РФ Зыонг Хоанг Минь.

— Все мы очень ждем возобновления прямого воздушного сообщения между Вьетнамом и РФ. На заседании межправительственной комиссии мы обсуждали этот вопрос, надеемся, что в скором времени сможем летать из России во Вьетнам, — приводит его слова «РИА Новости».

Он добавил, что в прошлом году объем торговли между Вьетнамом и Россией из-за негативных последствий пандемии COVID-19 и санкций в отношении Москвы сократился, однако Ханой считает, что это временное явление.

Фото: commons.wikimedia.org/Vyacheslav Argenberg

В конце марта Кабмин Вьетнама принял решение одобрить продление срока безвизового пребывания в стране для россиян с 15 до 45 дней. Также Кабмин увеличил срок действия электронных виз до 90 дней. До этого туристы могли находиться в стране месяц.



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Айрат Назипов