Рейсы между Россией и Вьетнамом могут возобновить уже в этом году
Прямые рейсы между Россией и Вьетнамом могут быть возобновлены уже в этом году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на диписточник.
— Стороны усиленно работают над этим вопросом. Надеемся, в текущем году все получится, — сказал собеседник агентства.
В апреле торговый советник посольства Вьетнама в России Зыонг Хоанг Минь сообщил, что страны рассматривают возможность возобновления прямого авиасообщения.
— Все мы очень ждем возобновления прямого воздушного сообщения между Вьетнамом и РФ. На заседании межправительственной комиссии мы обсуждали этот вопрос, надеемся, что в скором времени сможем летать из России во Вьетнам, — говорил он.
Он добавил, что в прошлом году объем торговли между Вьетнамом и Россией из-за негативных последствий пандемии COVID-19 и санкций в отношении Москвы сократился, однако Ханой считает, что это временное явление.
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