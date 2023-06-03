Рейсы между Россией и Вьетнамом могут возобновить уже в этом году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Прямые рейсы между Россией и Вьетнамом могут быть возобновлены уже в этом году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на диписточник.

— Стороны усиленно работают над этим вопросом. Надеемся, в текущем году все получится, — сказал собеседник агентства.

Фото: commons.wikimedia.org/Vyacheslav Argenberg

В апреле торговый советник посольства Вьетнама в России Зыонг Хоанг Минь сообщил, что страны рассматривают возможность возобновления прямого авиасообщения.



— Все мы очень ждем возобновления прямого воздушного сообщения между Вьетнамом и РФ. На заседании межправительственной комиссии мы обсуждали этот вопрос, надеемся, что в скором времени сможем летать из России во Вьетнам, — говорил он.

Он добавил, что в прошлом году объем торговли между Вьетнамом и Россией из-за негативных последствий пандемии COVID-19 и санкций в отношении Москвы сократился, однако Ханой считает, что это временное явление.



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Максим Кокунин