В Казани за июнь спрос на строительные и садовые услуги возрос на 13%

В Казани только за июнь текущего года спрос на строительные и садовые услуги возрос на 13% по сравнению с прошлым годом. «Авито.Услуги» составил рейтинг самых популярных объектов на даче.

Чаще всего в июне казанцы на дачах строили бани. Спрос на услуги специалистов для ее возведения возрос на 77% относительно прошлого года. При этом, количество предложений от строителей также увеличилось. Рост составил 30%.

Также жители столицы Татарстана чаще стали обустраивать у себя на даче бассейны и садовые пруды. Спрос на услуги по их возведению возрос на 22% и 200% соответственно. Число предложений увеличилось на 43% и 105% соответственно.

На третьем месте в этом рейтинге расположились услуги по обустройству детских площадок. Казанцы стали обращаться за помощью к специалистам по этому вопросу на 23% чаще. Предложений стало больше на 21%.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Также в рейтинг вошли услуги по обустройству беседок (+12%) и безопасных зон для барбекю (+165%). Количество предложений возросло на 44% и 35% соответствнно.

Пятерку лидеров замкнули услуги по монтажу теплиц (+25%). Объявлений от строителей по всему городу стало на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, больше половины казанцев хотели бы переехать жить на дачу, при этом больше трети готовы даже полностью заменить городскую жизнь на более размеренную на природе. Так, 74% казанцев предпочли бы жизнь на даче городской.

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Елизавета Пуншева