СИБУР запустил в Нижнекамске второй тематический маршрут, посвященный ученому-химику Борису Бызову

«Нам очень нравится эта идея»

Вслед за «Лемаевским» в Нижнекамске вышел на линию второй тематический трамвайный маршрут. Он посвящен известному русскому ученому-химику, одному из основоположников науки о резине и каучуке — Борису Бызову. Помимо интересных фактов из жизни ученого, здесь также можно найти информацию о производстве каучуков «Нижнекамскнефтехима».

СИБУР реализует в Нижнекамске цикл «Нефтехимические маршруты», направленный на поддержку экологичного вида транспорта. Новое креативное оформление трамваев позволит привлечь большее внимание горожан к этому способу перемещения по городу, сделать его популярнее. Это соответствует и трендам устойчивого развития, ведь общественный транспорт на электротяге считается одним из наиболее экологичных.

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Открывая очередной тематический трамвайный маршрут, мы хотим, чтобы горожане смогли узнать больше об истории своего города, тесно связанной с созиданием на благо страны, и более глубоко погрузились в процессы, которые происходят на «Нижнекамскнефтехиме». Через рассказ о выдающихся химиках, нашем предприятии и его продукции, горожане, в том числе молодое поколение, смогут осознать, какой колоссальный труд был вложен учеными, производственниками, несколькими поколениями нижнекамцев для того, чтобы предприятие стало одним из ведущих российских нефтехимических комплексов, а Нижнекамск — уютным, красивым, комфортным для жизни городом, историю которого мы сегодня продолжаем создавать все вместе, — подчеркивает Марат Фаляхов, генеральный директор «Нижнекамскнефтехима».

Как отмечают в Горэлектротранспорте, прежде чем выпустить тематические трамваи на линию, вагоны сначала ремонтируют, а затем оформляют в едином стиле.

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Сказать, что мы довольны, значит, ничего не сказать. И нам, и пассажирам очень нравится эта идея. Тематический трамвай притягивает взгляды, сразу же хочется сесть в него и проехать по городу. Люди с интересом рассматривают фотографии, читают информационные стенды, обсуждают между собой оформление трамвая. Приятно смотреть, как благодаря СИБУРу преображается Нижнекамск, — подчеркнула Гульнара Кукшинова, начальник службы движения Горэлектротранспорта.

Водитель трамвая с 27-летним стажем Альфия Данилова подчеркивает, что сидеть за «штурвалом» такого яркого и креативного трамвая — одно удовольствие.

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Я работаю наставником у начинающих водителей трамвая. Хочу сказать, что многие хотят сидеть за рулем именно тематических маршрутов. Эти вагоны — одни из самых современных, удобные в управлении. А салон трамвая больше напоминает музейную экспозицию, где представлены исторические черно-белые снимки, история «Нижнекамскнефтехима», биографии известных исторических деятелей, таких как Николай Лемаев и Борис Бызов. Попадая в трамвай, сразу окунаешься в атмосферу созидания, — делится впечатлениями Альфия Данилова.

«Яркий и необычный дизайн поднимает настроение»

«Бызовский» маршрут, как и «Лемаевский», будет курсировать по самому длинному и популярному в Нижнекамске второму маршруту. Он пролегает от трамвайного депо до поселка Красный Ключ, по пути следования трамвай ежедневно будет проезжать улицу Бызова и Бызовский рынок, названные в честь знаменитого ученого.

Мария Писарева стала первой пассажиркой «Бызовского» маршрута. Женщина призналась, что сегодня впервые узнала подробную информацию об ученом-химике — его биографию, о вкладе в развитие российской нефтехимии.

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Я 40 лет живу в доме по улице Бызова и, к своему стыду, ничего не знаю о человеке, в честь которого названа эта улица. Оказывается, он создал теорию вулканизации нефти, стал первым в Советском Союзе ученым, разработавшим процесс получения синтетических каучуков из нефтепродуктов, — не скрывая удивления, говорит пенсионерка.

Интересный факт. Открытый профессором Борисом Бызовым способ производства синтетического каучука из углеводородов взят за основу производства каучуков «Нижнекамскнефтехима». Об этом тоже можно прочитать на информационных стендах.

— Сегодня утром я ехал на «Лемаевском» маршруте, а сейчас — на «Бызовском». Приятно удивлен тем, что в салоне представлено столько новой и познавательной информации о нашем городе и предприятии. Яркий и необычный дизайн поднимает настроение, — признается еще один пассажир трамвая Дмитрий Осипов.

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

«Это настоящая передвижная энциклопедия»

Тематический маршрут рассказывает также и об истории создания на «Нижнекамскнефтехиме» каучукового производства, о его главных исторических вехах — от получения первых брикетов продукции до сегодняшнего дня и новых инвестпроектов: значимых этапах развития производства, получении новых видов синтетического и бутилового каучука, о предназначении этой продукции и широком ее применении.

В оформлении трамвая использованы архивные фотографии, погружающие в историю нижнекамского предприятия СИБУРа, а также фотографии о сегодняшних достижениях компании.

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Я приехала из Казани. Хочу сказать, что у нас в городе таких трамваев нет. Это же настоящая передвижная энциклопедия о нефтехимической отрасли России. Эта информация будет полезна как детям, так и взрослым. Очень интересно, — поделилась впечатлениями Валентина Курмина.

В салоне также размещены куар-коды сайта междунамихимия.рф, просканировав которые пассажиры «Бызовского маршрута» могут виртуально прогуляться по знаковым местам Нижнекамска, познакомиться с биографиями выдающихся русских химиков, узнать интересные факты о химии от youtube-канала «Научпок» и принять участие в увлекательном квизе.

Реклама. ПАО «Нижнекамскнефтехим». Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Следующим трамвайным маршрутом станет «Менделеевский», посвященный русскому ученому Дмитрию Менделееву.

Помимо этого, СИБУР совместно с администрацией Нижнекамска планирует поддерживать изменения в городской среде с помощью стрит-арта, развивать активные местные сообщества, заинтересованные в творческой реализации и благоустройстве родного города. В ближайшее время в городе появятся тематические муралы и малые архитектурные формы. Традиционно лучшие варианты будут вынесены на голосование жителей.

Лилия Егорова, фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»