«Ведомости»: VK разрабатывает аналог приложения для знакомств из-за ухода Tinder из России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

VK разрабатывает собственное приложение для знакомств, которое должно заменить покидающий Россию Tinder. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники близкие к компании.

По их словам, его запуск может состояться уже этим летом. Однако официальный представитель VK пока воздержался от комментариев.

Стоит отметить, что в настоящее время у социальной сети «ВКонтакте» уже имеется сервис «VK Знакомства», который появился еще в ноябре 2021 года. Он открывается в отдельной вкладке и интегрирован в каталог других сервисов, таких как «Здоровье», «Погода», «Звонки» и др.

Как объясняет один из собеседников газеты, набранная база пользователей «ВКонтакте» позволяет расширять аудиторию сервиса, но в то же время и сдерживает ее, так как некоторых пользователей смущает факт того, что в сервисе знакомств им может встретиться кто-то из уже добавленных в друзья пользователей.

Вместе с этим аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов заявил, что выделение функционала знакомств в отдельную площадку является верным решением, поскольку люди редко хотят совмещать «личное с общественным».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в начале этой недели компания Match Group, владеющая рядом онлайн-сервисов знакомств, включая Tinder, сообщила о том, что завершит уход из России к 30 июня. Также в марте 2022 года страну покинула и компания Bumble, в чьей собственности находился сервис знакомств Badoo. Все ее приложения были удалены из App Store и Google Play Store на территории России и Белоруссии.

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Максим Кокунин