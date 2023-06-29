Правительство России утвердило список семян, ввоз которых могут ограничить с октября

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Кабмин России утвердил список семян сельхозкультур, ввоз которых из недружественных стран могут ограничить с 1 октября по 31 декабря нынешнего года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В перечень попали картофель семенной, пшеница и меслин семенные, рожь семенная, ячмень семенной, кукуруза семенная, соевые бобы семенные, семена рапса, подсолнечника и сахарной свеклы.

Ограничения не будут распространяться на товары, ввозимые из государств — членов Евразийского экономического союза, на товары, ввозимые при осуществлении их транзитных международных перевозок, а также на товары, которые ввозят физлица для личного пользования.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Напомним, в Кайбицком, Арском, Мензелинском, Муслюмовском и Азнакаевском районах республики зафиксирована почвенная засуха. По этой причине у многих фермеров наблюдается дефицит зерна и сенажа.

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Айрат Назипов