КАМАЗ повышает на 10% заработную плату работникам

ПАО «КАМАЗ» с 1 июля проведет индексацию тарифов и окладов работников на 10%, сообщила пресс-служба автозавода. Это больше, чем в 2022 году, когда заработная плата индексировалась дважды: в мае — на 5,2%, в октябре — на 4%.



Средняя зарплата работников КАМАЗа в 2022 году составила почти 60 тысяч рублей, сообщал ранее автозавод. На предприятии утверждали, что это больше, чем средняя зарплата по Набережным Челнам (на конец года составляла 54 776 рублей).

Несколько лет назад автозавод жаловался на дефицит работников технических специальностей, но по мере роста заработной платы борьба с нехваткой персонала на предприятии прекратилась.

Луиза Игнатьева