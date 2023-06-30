Абсолютное большинство казанцев считают себя счастливыми

Абсолютное большинство казанцев считают себя счастливыми людьми, причем чаще всего в этом уверены медсестры, менеджеры по закупкам и учителя, об этом узнал сервис по поиску работы SuperJob (данные есть в распоряжении «Реального времени»).



Так, 8 из 10 казанцев (81%) считают себя счастливыми людьми.

Причем каждый четвертый (23%) в этом абсолютно убежден, а 58% скорее счастливы.

Однозначно несчастными себя называют только 8%, скорее несчастными — 11%.

Интересно, что чем выше доход респондентов, тем чаще они сообщают о своем счастье: среди зарабатывающих более 80 тыс. руб. полностью счастливых больше, чем среди опрошенных с доходом менее 50 тыс. руб. (35% против 19% соответственно).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Ощущать себя однозначно несчастными больше свойственно мужчинам, чем женщинам (10% против 6%).

Также на уровень удовлетворенности жизнью влияет и профессия респондентов: чаще всего абсолютно счастливыми людьми себя называют медицинские сестры (47%), менеджеры по закупкам (45%) и учителя (38%).

Полностью уверены в собственном несчастье чаще всего секретари (29%) и юристы (27%).



Чтобы чувствовать себя счастливыми, жителям Казани нужно 195 тысяч рублей в месяц. По сравнению с 2022 годом запросы выросли: в апреле — октябре казанцы называли сумму в 175 тыс. рублей. В 2021 году суммы были еще меньше: в ноябре — 174 тыс. рублей, в мае — 163 тыс. рублей, в январе — 158 тыс. В 2019 году казанцы называли сумму в 160 тыс. рублей, а в 2018 году — 156 тыс. рублей.

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Илина Хакимова