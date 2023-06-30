«Строительство ведется на частные пожертвования»: когда планируют открыть последний храм Феофана в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В Казани начались работы по строительству нового храма в Московском районе. Решение о возведении религиозного объекта было принято еще при жизни митрополита Казанского и Татарстанского Феофана, умершего в ноябре 2020-го. На каком этапе находится создание церкви — в материале издания.

В этом районе города нет храмов для православных

Впервые о строительстве храма стало известно в 2021 году. Как сообщало «Реальное время», казанский приход в честь иконы Божией Матери «Всецарица» Казанской епархии Русской православной церкви (Московский патриархат) получил под религиозное использование земельный участок площадью 2 775 квадратных метров. Находится земля на улице Рахимова в Московском районе.

Два года назад настоятель Всецарицынской церкви протоиерей Геннадий Колесников говорил, что в этом районе города нет храмов для православных и от верующих неоднократно поступали обращения с просьбой решить этот вопрос. Тогда священнослужитель сообщал, что к строительным работам должны приступить осенью 2021 года.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

По словам все того же Колесникова, решение о строительстве нового храма было принято еще в 2020 году, когда был жив митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. Напомним, что умер он 20 ноября 2020-го. Его похоронили на территории Казанского Богородицкого монастыря. Причиной смерти стали осложнения, вызванные COVID-19.



Строительство храма ведется на частные пожертвования

Как рассказал «Реальному времени» протоиерей Геннадий Колесников, на данный момент возведены несущие и ограждающие конструкции обоих этажей. Проведены работы по устройству фундамента, кладочные работы, возведены межэтажные перекрытия.

Он добавил: «Строительство храма ведется на частные пожертвования».

— Срок открытия храма планируется в 2026—2027 годах, — сообщил «Реальному времени» Геннадий Колесников.



В Казани собирались построить еще один храм

Новый храм в Московском районе не единственный религиозный объект, который собирались строить в столице Татарстана. В августе прошлого года «Реальное время» рассказывало, что новая церковь должна появиться на Горках, возле парка «Комсомолец».

Храм в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» собирались строить давно. Участок земли под его строительство был выделен 14 лет назад, рассказывал настоятель прихода протоиерей Алексей Чубаков. Одна из главных задач нового проекта, по его словам, гармонично вписать храм в парковое пространство, сохранив его доступность. Как отметил протоиерей Алексей Чубаков, выделенное место оказалось достаточно сложным, есть трудности с парковкой по новым нормам. А когда выдавалось разрешение, парка на этой территории еще не было.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Сама территория храма — около 20 соток. Вмещать он в себя должен до 49 человек. Строиться церковь должна также на пожертвования. Приход в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» был зарегистрирован в 2001 году. Пока богослужения совершаются в приспособленном помещении на ул. Карбышева, 42.

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Артур Казанцев