У МТС наблюдается массовый сбой в регионах, в том числе в Татарстане
У мобильного оператора МТС наблюдается массовый сбой в регионах, информацию подтвердили в пресс-службе компании.
Пользователи сообщили о сбоях в Татарстане, Нижнем Новгороде, Саратовской, Самарской, Кировской, Оренбургской, Ульяновской, Новосибирской, Пензенской областях, Чувашии, Башкортостане, Ставропольском крае, Санкт-Петербурге.
В регионах не ловит интернет, а еще пропала голосовая связь.
— Сейчас могут быть проблемы с использованием услуг связи в ряде регионов Поволжья. Мы работаем над ее устранением, — прокомментировали «Реальному времени» в пресс-службе МТС.
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