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У МТС наблюдается массовый сбой в регионах, в том числе в Татарстане

17:31, 28.06.2023
У МТС наблюдается массовый сбой в регионах, в том числе в Татарстане
Фото: realnoevremya.ru

У мобильного оператора МТС наблюдается массовый сбой в регионах, информацию подтвердили в пресс-службе компании.

Пользователи сообщили о сбоях в Татарстане, Нижнем Новгороде, Саратовской, Самарской, Кировской, Оренбургской, Ульяновской, Новосибирской, Пензенской областях, Чувашии, Башкортостане, Ставропольском крае, Санкт-Петербурге.

Фото: скриншот dowdetector.ru/realnoevremya.ru

В регионах не ловит интернет, а еще пропала голосовая связь.

— Сейчас могут быть проблемы с использованием услуг связи в ряде регионов Поволжья. Мы работаем над ее устранением, — прокомментировали «Реальному времени» в пресс-службе МТС.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть БашкортостанКировская областьТатарстан

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