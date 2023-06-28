«Микулай» прошел отбор XXV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля
Фильм «Микулай» режиссера Ильшата Рахимбая прошел отбор XXV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля и вошел в основную конкурсную программу полнометражных фильмов.
Всего в конкурсную программу вошло десять картин, среди которых:
- «Доктор», режиссер Артем Темников (в ролях Сергей Пускепалис, Ольга Цирсен, Игорь Черневич);
- «Дневник поэта», режиссер Булат Юсупов (в ролях Артур Кунакбаев, Линар Баитов, Арслан Крымчурин, Олеся Шибко);
- «Микулай», режиссер Ильшат Рахимбай (в ролях Виктор Сухоруков, Иван Добронравов, Екатерина Агеева, Варвара Шмыкова);
В этом году предусмотрено три конкурсных программы: полнометражное игровое, короткометражное игровое и документальное кино.
«Пока снимал фильм «Микулай» всегда был в долгах. Перед началом монтажа решил подстраховаться — открыл сборы на краудфандинговой платформе», — рассказал «Реальному времени» режиссер, собравший в итоге 1,5 млн рублей на постпродакшн картины. Между тем татарстанские инициаторы проектов пока еще робко прибегают к этому методу, поскольку не привыкли привлекать частные средства.
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