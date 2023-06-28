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«Микулай» прошел отбор XXV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля

15:55, 28.06.2023
«Микулай» прошел отбор XXV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Фильм «Микулай» режиссера Ильшата Рахимбая прошел отбор XXV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля и вошел в основную конкурсную программу полнометражных фильмов.

Всего в конкурсную программу вошло десять картин, среди которых:

  • «Доктор», режиссер Артем Темников (в ролях Сергей Пускепалис, Ольга Цирсен, Игорь Черневич);
  • «Дневник поэта», режиссер Булат Юсупов (в ролях Артур Кунакбаев, Линар Баитов, Арслан Крымчурин, Олеся Шибко);
  • «Микулай», режиссер Ильшат Рахимбай (в ролях Виктор Сухоруков, Иван Добронравов, Екатерина Агеева, Варвара Шмыкова);

В этом году предусмотрено три конкурсных программы: полнометражное игровое, короткометражное игровое и документальное кино.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Пока снимал фильм «Микулай» всегда был в долгах. Перед началом монтажа решил подстраховаться — открыл сборы на краудфандинговой платформе», — рассказал «Реальному времени» режиссер, собравший в итоге 1,5 млн рублей на постпродакшн картины. Между тем татарстанские инициаторы проектов пока еще робко прибегают к этому методу, поскольку не привыкли привлекать частные средства.

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Маргарита Головатенко
ОбществоКультураИстория Татарстан

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