Фарид Мухаметшин: межрегиональное сотрудничество способствует укреплению союзных отношений России и Беларуси

Сегодня в Уфе завершился юбилейный X Форум регионов России и Беларуси. Высоко оценил его итоги председатель Государственного совета РТ Фарид Мухаметшин, представлявший руководство Татарстана.



Деловая программа форума началась со встречи председателя Совета Федерации ФС РФ Валентины Матвиенко и председателя Совета республики Национального собрания РБ Натальи Кочановой с руководителями органов государственной власти субъектов России и регионов Беларуси.

Валентина Матвиенко поблагодарила руководство Башкортостана за высочайший уровень организации Форума регионов России и Беларуси.

— Находясь в этом прекрасном зале специально построенной юрты с национальным колоритом, нельзя не проникнуться традициями и культурой народов республики, — сказала она. — Создана обстановка, располагающая к результативной работе. Сегодня практически все субъекты России и регионы Беларуси наладили сотрудничество и взаимодействие. Это очень важно в условиях внешних санкций, когда вопросы импортозамещения приобретают все большее значение. Поэтому межрегиональные соглашения способствуют укреплению экономического взаимодействия экономик наших стран. Новый импульс развития получили совместные предприятия в области машиностроения, нефтехимии, строительства, транспорта, агропромышленности. Наши встречи в рамках форума призваны снять все проблемы в этом направлении.

Одним из активных российских регионов, эффективно и успешно сотрудничающих с регионами Беларуси, Валентина Матвиенко назвала Татарстан.

Председатель Совета республики Национального собрания РБ Наталья Кочанова выразила надежду на расширение перспектив сотрудничества российских и белорусских регионов.

— За десять лет форум стал традиционным, накоплен большой опыт взаимодействия, — сказала она. — Вся работа форума нацелена на то, чтобы наши страны были вместе. Реализуя совместные программы в разных направлениях, решая общие проблемы, мы еще более сближаемся. Устойчивые межрегиональные контакты двух стран способствуют решению не только экономических задач, но и гуманитарных. На региональном уровне можно наблюдать лучшие примеры народной дипломатии в действии. В настоящее время побратимские связи установлены между 52 белорусскими и 117 российскими городами и районами в городах.

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Маргарита Головатенко