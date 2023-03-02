Казанцы поставили 2% всех лайков в сети «ВКонтакте» за 2022 год

За 2022 год женщины поставили 61% лайков в соцсетях, в то время как мужчины — остальные 39% реакций. К таким выводам в результате совместного исследования пришли команда аналитиков VK и факультет психологии МГУ им. Ломоносова.

Выяснилось, что оценивать контент в большей степени присуще пользователям в возрастной категории от 16 до 24 лет — они поставили 34,5% реакций. Пользователи старше 55 лет поставили контенту 10% лайков.

Почти половина от общего количества лайков пришлась на пользователей крупных городов России. Так, москвичи оставили по итогам года 14,2% реакций, пользователи из Санкт-Петербурга — 10%, Краснодара — 4,2%, Челябинска — 3,9%, Новосибирска — 3,8%, Екатеринбурга — 3,3%, Самары — 2,5%, Нижнего Новгорода — 2,2%, Казани — 2% и Перми — 1,9% лайков.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также исследование показало, что в среднем за месяц пользователи оставили 351 миллион лайков в пабликах про юмор, про творчество — 122 миллиона реакций. В городских сообществах пользователи оценили контент на 98 миллионов лайков, в сообществах про фотографии пользователи оставили 79 миллионов реакций. Интернет-СМИ досталось 69 миллион лайков. В пабликах про литературу и кино 57 и 52 миллиона реакций соответственно.

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Антон Гаврилов