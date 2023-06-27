Президент России заявил, что погибшие во время мятежа летчики с честью выполнили свой долг

Президент России Владимир Путин в обращении в Кремле к военнослужащим заявил, что погибшие во время мятежа летчики с честью выполнили свой долг.

Он предложил почтить минутой молчания память погибших во время мятежа летчиков.

Накануне Путин в обращении к россиянам поблагодарил военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, специальных служб, «которые встали на пути у мятежников, сохранили верность долгу, присяге и своему народу».

— Мужество, самопожертвование павших героев-летчиков уберегли Россию от трагических разрушительных последствий, — сообщил он.

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