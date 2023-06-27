В Казани 25 и 26 июля отключат программы радио и ТВ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани в июле планируется отключение программ радио и телевидения в формате аналогового телевещания и цифрового эфирного телерадиовещания. Об этом предупредили в мэрии города.

Отключение связано с проведением плановых ремонтных работ на радиотелецентре города. Они пройдут 25 и 26 июля с 8.00 до 17.00.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С 21 февраля по 16 марта этого года в Казани происходили кратковременные ухудшения работы сети цифрового эфирного телевизионного вещания с 11.57 до 13.06. Это было связано с солнечной интерференцией.

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Елизавета Пуншева