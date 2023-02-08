В Казани цифровое эфирное телевидение может вещать с перебоями с 21 февраля по 16 марта

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани с 21 февраля по 16 марта возможны кратковременные ухудшения работы сети цифрового эфирного телевизионного вещания с 11:57 до 13:06. Это связано с солнечной интерференцией, сообщается на сайте мэрии города.

В связи с этим на экране телевизора может возникнуть кратковременное «замирание» картинки и полное пропадание сигнала. Интервал перебоев может составить от нескольких секунд до 5 минут.

В июне 2022 года на радиотелецентрах Татарстана прошли плановые ремонтно-профилактические работы. В связи с этим в населенных пунктах республики были отключены трансляции программ цифрового эфирного телевидения.



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Елизавета Пуншева