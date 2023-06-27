Среди казанцев чаще всего конфликты из-за финансов происходят в семьях, где больше зарабатывает женщина

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Среди казанцев чаще всего конфликты на финансовой почве происходят в тех парах, в которых больше зарабатывает женщина. В этом признались 42% мужей и 34% жен из таких семей. Об этом свидетельствует опрос сервиса SuperJob.

В том, что в семье женщина зарабатывает больше мужчины, признались 19% мужчин и 12% женщин. По словам каждого пятого опрошенного, в их паре доходы примерно одинаковы. О более высокой зарплате мужчин рассказали 49% мужей и 45% жен.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

При этом 25% женщин и 28% мужчин сообщили, что нехватка денег иногда становится поводом для конфликта. Инициатором конфликта чаще становится прекрасный пол, отметили 45% девушек и 40% мужчин.

Напомним, Казань заняла 36-е место в топ-100 рейтинга по зарплатам в различных отраслях. Наиболее высокие зарплаты получают казанцы, занимающиеся профессиональной и научной деятельностью, средний показатель зарплаты оценивается в 86 тысяч рублей.

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Елизавета Пуншева