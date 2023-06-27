Татарстанские предприниматели отправятся в бизнес-выезд по Узбекистану

Фото: предоставлено бизнес-сообществом Real Case для realnoevremya.ru

Предприниматели постоянно заняты своим бизнесом и часто не могут позволить себе отдыхать. Однако отсутствие отдыха может привести к усталости и ошибкам в работе. Именно поэтому бизнес-сообщество Real Case приглашает 25 татарстанских предпринимателей на бизнес-выезд в Узбекистан с 5 по 9 сентября. Это позволит не только отдохнуть, но и получить пользу для бизнеса.

За пять дней предприниматели посетят три локации: столицу Узбекистана — Ташкент, древнюю Бухару и горный массив Чимган. Они смогут покататься на лошадях, съездят в горы Узбекистана, на экскурсии по великим городам древности, до сегодняшнего дня сохранившим свое наследие, и, конечно же, получат гастрономические впечатления. Авторские блюда от авторитетных шеф-поваров Узбекистана не оставят гостей равнодушными.

Самое ценное в выездах с Real Case, по мнению их организаторов, — это насыщенная деловая программа: нетворкинг, тренинги, бизнес-экскурсии, встречи с собственниками местного бизнеса. На мастермайнд-сессиях разберут бизнес-задачи каждого участника. Предприниматели смогут обрести новых друзей, партнеров и единомышленников.

Кроме того, Узбекистан становится все более перспективным и популярным местом для бизнеса и инвестиций. Если вы хотите не только познакомиться с этой страной, но и получить новые деловые связи и возможности, то поездка с Real Case — то, что вам нужно.

Выезды с бизнес-сообществом Real Case проходят регулярно: его участники уже побывали в Армении и Азербайджане, покорили Эльбрус, увидели «большую африканскую пятерку» в ЮАР и знаменитые пляжи Рио-де-Жанейро. С 5 по 9 сентября их ждет Узбекистан, а в дальнейших планах клуба — открывать участникам клуба и другие уникальные уголки мира, параллельно давая решение бизнес-вопросов.

Желающие могут оставить заявку на сайте. Количество мест ограничено, поэтому стоит поторопиться, чтобы получить яркие эмоции, классное окружение и зарядиться на год вперед.

Реклама. ИП Исмагилов А.Р.