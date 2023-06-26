За неделю в Татарстане выполнили почти 44,2 тысячи тестов на COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане с 19 по 25 июня провели 44 191 тест на коронавирус. Всего в республике выполнено 9 342 190 лабораторных исследований на COVID-19.

За семь дней охват тестированием в показателях на 100 тысяч населения составил 157,8. Нормируемый уровень предполагает выполнение как минимум 150 тестов на 100 тысяч человек, сообщает Управление Роспотребнадзора по Татарстану.

За предыдущую неделю — с 12 по 18 июня — в Татарстане провели 42 745 тестов на COVID-19. Коронавирус подтвердился у 96 человек.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По последним данным, в Татарстане зарегистрировано 206 207 случаев COVID-19. Информация обновляется каждую неделю по вторникам.

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Татьяна Демина