За неделю в Татарстане выполнили почти 44,2 тысячи тестов на COVID-19
В Татарстане с 19 по 25 июня провели 44 191 тест на коронавирус. Всего в республике выполнено 9 342 190 лабораторных исследований на COVID-19.
За семь дней охват тестированием в показателях на 100 тысяч населения составил 157,8. Нормируемый уровень предполагает выполнение как минимум 150 тестов на 100 тысяч человек, сообщает Управление Роспотребнадзора по Татарстану.
За предыдущую неделю — с 12 по 18 июня — в Татарстане провели 42 745 тестов на COVID-19. Коронавирус подтвердился у 96 человек.
По последним данным, в Татарстане зарегистрировано 206 207 случаев COVID-19. Информация обновляется каждую неделю по вторникам.
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