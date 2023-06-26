Минздрав Татарстана по итогам мая принес в бюджет более 2 млрд рублей
Минздрав Татарстана по итогам мая этого года принес в республиканский бюджет 2,22 млрд рублей, согласно данным Минфина по министерствам и ведомствам об объеме вырученных денег от оказания платных услуг населению.
У Минздрава традиционно самый существенный показатель. Далее за ним — республиканские Минобрнауки — 690,2 млн рублей и Минкульт — 684,7 млн рублей.
Отдельно по министерствам майские показатели достигли значений:
- Минлесхоз РТ — 287,8 млн рублей;
- Минцифры РТ — 220,5 млн рублей;
- Минстрой РТ — 162 млн рублей;
- Минмолодежи РТ — 124,8 млн рублей;
- Минтрудсоцзащиты РТ — 91,2 млн рублей;
- Минспорт РТ — 61,8 млн рублей;
- Минпромторг РТ — 11,3 млн рублей;
- МЧС РТ — 9 млн рублей;
- Минэкологии РТ — 1,3 млн рублей;
- Минэкономики РТ — 1 млн рублей;
- Минсельхозпрод РТ — 0.
План, установленный на 2023-й год, равен 11,024 млрд рублей.
Объем платных услуг населению Татарстана по итогам января — апреля 2023 года составил 136,7 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 6,1%.
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