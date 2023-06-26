Минздрав Татарстана по итогам мая принес в бюджет более 2 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Минздрав Татарстана по итогам мая этого года принес в республиканский бюджет 2,22 млрд рублей, согласно данным Минфина по министерствам и ведомствам об объеме вырученных денег от оказания платных услуг населению.



У Минздрава традиционно самый существенный показатель. Далее за ним — республиканские Минобрнауки — 690,2 млн рублей и Минкульт — 684,7 млн рублей.

Отдельно по министерствам майские показатели достигли значений:

Минлесхоз РТ — 287,8 млн рублей;

Минцифры РТ — 220,5 млн рублей;

Минстрой РТ — 162 млн рублей;

Минмолодежи РТ — 124,8 млн рублей;

Минтрудсоцзащиты РТ — 91,2 млн рублей;

Минспорт РТ — 61,8 млн рублей;

Минпромторг РТ — 11,3 млн рублей;

МЧС РТ — 9 млн рублей;

Минэкологии РТ — 1,3 млн рублей;

Минэкономики РТ — 1 млн рублей;

Минсельхозпрод РТ — 0.

План, установленный на 2023-й год, равен 11,024 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Объем платных услуг населению Татарстана по итогам января — апреля 2023 года составил 136,7 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 6,1%.

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Маргарита Головатенко