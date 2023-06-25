Торги на Мосбирже и биржах Санкт-Петербурга 26 июня пройдут в обычном режиме

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Центральный Банк России сообщил, что торги на Московской бирже в понедельник, 26 июня, пройдут в обычном режиме. Об этом пишет RT.

Отметим, что торги на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в понедельник также пройдут в обычном режиме, о чем говорится на сайте торговой площадке.

Банк России выполняет все свои функции, отчетность финансовыми организациями подается по графику и без переноса сроков

Напомним, сегодня российские банки начали снижать курсы валют, которые резко выросли на фоне ситуации с ЧВК «Вагнер». В «Сбере» по состоянию на 12:00 по мск курсы находятся на уровне 89,79 рубля за доллар и 95,75 рубля за евро по сравнению с 90,09 рубля за доллар и 96,06 рубля за евро накануне. В приложении банка «Тинькофф» курсы установлены на уровне 89,4 рубля за доллар и 97,4 рубля за евро по сравнению с 91,1 рубля за доллар и 99,25 рубля за евро накануне.

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Максим Кокунин