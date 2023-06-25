Владимир Путин: производство вооружений для СВО не должно идти в ущерб социальным обязательствам

Наращивание темпов и объемов производства вооружений для нужд СВО не должно идти в ущерб социальным обязательствам перед гражданами. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, показанное в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1".

— Безусловно, всегда говорим о финансовом обеспечении, всегда, с тем, чтобы производство вооружения, техники шло должным темпом и в нужном объеме, нужного качества, и в то же время, чтобы мы выполняли все свои социальные обязательства перед страной, перед людьми, чтобы мы могли решать социальные задачи, — сказал он.

По его словам, это касается медицины, строительства и образования:

— Все должно быть в гармонии, если можно так выразиться, друг с другом, и в том числе и наши усилия в сфере повышения обороноспособности не должны наносить ущерба главному! А главное — это основа. А основа — это экономика, — сказал глава государства.

Он отметил, что в стране все макроэкономические показатели в норме, минимальная инфляция 2,3 %, а безработица минимальная.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В начале этого месяца Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству сообщила, что Россия фиксирует существенный рост интереса иностранных заказчиков к истребителям и боевым вертолетам, бронетехнике и РСЗО. Вместе с этим зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал впечатляющими темпы наращивания оборонного производства в стране за последний год. Он признался, что не ожидал таких результатов.

— Мы по большинству параметров выпуска военной техники, специальной техники, средств поражения вышли на тот уровень, который какое-то время назад нам казался фантастическим, — сказал он.

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Максим Кокунин