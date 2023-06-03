Российские власти фиксируют существенный рост интереса иностранных заказчиков к отечественному вооружению

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин

Россия фиксирует существенный рост интереса иностранных заказчиков к истребителям и боевым вертолетам, бронетехнике и РСЗО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству.

Так, в ФСВТС отметили прагматизм традиционных партнеров, которые убедились в надежности и эффективности российского оружия.

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин

Позавчера Медведев назвал впечатляющими темпы наращивания оборонного производства в стране за последний год. Он признался, что не ожидал таких результатов.

— Мы по большинству параметров выпуска военной техники, специальной техники, средств поражения вышли на тот уровень, который какое-то время назад нам казался фантастическим, — сказал он.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин