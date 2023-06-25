«Татхимпласт» потребовал от КАЗа и его подрядчиков возмещения убытков за аварию на сетях

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как предприятие обесточили на 5 часов

Крупный татарстанский производитель полимеров «Татхимпласт» потребовал от филиала ПАО «Туполев» — Казанского авиазавода им. Горбунова и его подрядчиков возмещения убытков за аварию на электрических сетях. ЧП произошло в мае прошлого года на участке у 206-го корпуса КАЗа, где прокладывали конденсаторапровод в рамках реконструкции цехов.

Генподрядчиком работ было ООО «Абсолют», фактически работал подрядчик — ООО «КамаЭнергоСервис». 14 мая экскаватором повредили кабельную линию «Татхимпласта». В результате предприятие оказалось полностью обесточено более чем на 5 часов. Во избежание потерь продукции и поддержания бесперебойной работы производства «Татхимпласт» переключили на резервную линию, но ее техническое состояние не было полностью удовлетворительным на момент аварии — была нарушена изоляция. Поэтому напряжение по ней уменьшили.

Через 4 дня силами и средствами авиазавода последствия аварии были устранены, линию восстановили. Однако в «Татхимпласте» заявили, что в результате понижения напряжения, предприятие снизило производительность продукции и во время отсутствия энергоснабжения у него не было возможности производить продукцию по действующим договорным обязательствам, в связи с чем были понесены убытки.

ЧП произошло в мае прошлого года у 206-го корпуса КАЗа, где прокладывали конденсаторапровод в рамках реконструкции цехов. Фото: realnoevremya.ru

«Кабельная линия выполнена с отступлениями от требований»

«Татхимпласт» — ведущий производитель полимеров, которые, в частности, используются для изготовления пластиковых деталей для отечественного автопрома. В 2017 году Ford Sollers сообщил о проекте по повышению локализации в России производства автомобилей. Компания отмечала, что для собираемого в Татарстане кроссовера Kuga в стране теперь производятся и пластиковые детали из полимеров «Татхимпласта».



Убытки в результате прошлогодней аварии на сетях компания оценила в 2,4 млн рублей. Сюда вошли: простой по оплате труда и страховым взносам, потеря готовой продукции, упущенная выгода за время отсутствия энергоснабжения и за период снижения напряжения, а также недополученная прибыль. Претензия осталась без ответа, и «Татхимпласт» обратился в татарстанский арбитраж. Но суд не нашел оснований для удовлетворения иска.

Как пояснили ответчики, руководство предприятия предупреждали о планируемых работах. Однако, по их словам, «Татхимпласт» свою обязанность по предоставлению схемы размещения и глубины залегания кабеля не исполнил. Поэтому местоположение кабеля определяли по схеме КАЗа.

Для кроссовера Kuga в 2017 году в России начали производить пластиковые детали из полимеров «Татхимпласта». Фото: realnoevremya.ru

Кроме того, представитель компании «не смог указать на местности фактическое пролегание кабеля», а после того, как три кабеля были откопаны, «место проведения земляных работ покинул и больше не возвращался», сообщили подрядчики.

— Эксплуатирующее кабель предприятие не указало точно место прохождения кабеля и не обозначило его соответствующими знаками или надписями. В месте, указанном представителем ООО «Татхимпласт», кабеля не оказалось, — говорится в определении суда, — Таким образом, кабельная линия выполнена с отступлениями от требований Правил устройства электроустановок (ПУЭ).

Изучив материалы дела и выслушав доводы сторон, Арбитражный суд РТ отказал в иске. Решение может быть обжаловано.

Василя Ширшова