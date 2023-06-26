Проживание в гостиницах Татарстана за год подорожало почти на 15%

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В мае 2023 года в Татарстане зафиксировали рост цен на услуги гостиниц и прочих средств размещения. В годовом выражении он составил 12,29%.

По отношению к декабрю 2022 года ценник на проживание в татарстанских гостиницах вырос на 16%. По сравнению с апрелем этого года, он почти не изменился — уменьшился на 0,34%, следует из отчета Министерства экономики республики, составленного по данным Татарстанстата.

По данным официальной статистики, в Татарстане за январь — апрель 2023 года услугами гостиниц и прочих коллективных средств размещения воспользовались 739 660 человек. Это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Среди 14 регионов Приволжского федерального округа Татарстан по итогам четырех месяцев стал лидером по количеству лиц, поселенных в коллективных средствах размещения. На втором месте Башкирия — 415,9 тысячи человек, на третьем — Нижегородская область — 409,5 тысячи граждан.



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Татьяна Демина