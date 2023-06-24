В Кремле объяснили, почему Лукашенко выступил посредником на переговорах с Пригожиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о роли президента Белоруссии в урегулировании ситуации с ЧВК «Вагнер».

Он напомнил об утреннем разговоре Путина и Лукашенко.

— Были также и другие общения двух президентов, и в том числе тот, который состоялся буквально час тому назад. Два президента действительно условились о том что, что президент Лукашенко будет оказывать посреднические усилия по урегулированию ситуации, — сообщил он.

По его словам, причина в том, что Лукашенко давно лично знает Евгения Пригожина, около 20 лет.

— И это было его личное инициативное предложение (о посредничестве), которое было согласовано с президентом Путиным. Мы признательно президенту Белоруссии за эти усилия разрешить эту ситуацию без дальнейших потерь, без повышения уровня напряженности. В итоге была достигнута договоренность о том, что ЧВК «Вагнер» вернется в свои лагеря, — заключил Песков.

Некоторое время назад Евгений Пригожин заявил, что разворачивает колонны ЧВК «Вагнер» и уходит в обратном направлении, в полевые лагеря. Об этом сообщает «РИА Новости».



— Понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря, согласно плану, — сообщил он.



Это стало известно после переговоров президента Белоруссии Александра Лукашенко по согласованию с президентом России Владимиром Путиным с Евгением Пригожиным, которые длились в течение всего дня.

— В результате чего пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России. Евгений Пригожин принял предложение Президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании «Вагнер» на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения, — следует из сообщения пресс-службы белорусского лидера.

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