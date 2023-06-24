Президенты Беларуси и России обсудили результаты переговоров с Пригожиным

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонные переговоры, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы белорусского лидера в телеграм-канале «Пул Первого».

Лукашенко проинформировал Путина о результатах переговоров с руководством ЧВК «Вагнер», в том числе Евгением Пригожиным. Президент России поддержал и поблагодарил белорусского лидера за проделанную работу.

Некоторое время назад Евгений Пригожин заявил, что разворачивает колонны ЧВК «Вагнер» и уходит в обратном направлении, в полевые лагеря. Об этом сообщает «РИА Новости».



— Понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря, согласно плану, — сообщил он.



Это стало известно после переговоров президента Белоруссии Александра Лукашенко по согласованию с президентом России Владимиром Путиным с Евгением Пригожиным, которые длились в течение всего дня.

— В результате чего пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России. Евгений Пригожин принял предложение Президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании «Вагнер» на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения, — следует из сообщения пресс-службы белорусского лидера.